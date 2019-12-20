 Минсоцполитики объяснило причины сбоев при монетизации льгот на коммуналку

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социально политики, передает БизнесЦензор.

"Подчеркиваем, финансирование начисленных сумм льгот министерством происходило вовремя. Поэтому о задолженности со стороны государства речь идти не может", – заявляют в Минсоцполитики.

Так, 680 млн грн были перечислены льготникам за октябрь (перерасчет прошел 8 ноября), а 1,3 млрд грн – за ноябрь для расчетов в денежной безналичной форме (перерасчет прошел 10 декабря). При этом в наличной форме было перечислено 40 млн грн, а за ноябрь – почти 80 млн грн.

В ноябре численность получателей льгот в денежной наличной форме составила более 77 тыс. граждан, а в денежной безналичной (через АО "Ощадбанк") – почти 1,7 млн граждан. При этом не начислены льготы около 60 тыс. человек из-за некорректной информацию в ЕГАРЛ.

В сообщении отмечается, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляются на основании данных о льготников, которые содержатся в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр льготников).

"Часть этих данных на старте монетизации была устаревшей, поскольку вносилась 15 лет назад и во многих случаях не корректировалась. Именно поэтому в первой волне монетизации льгот за октябрь 2019 года могли происходить задержки по открытию аккаунта льготника в АО "Ощадбанк" учитывая некорректность данных. Сейчас большинство персональных данных уже уточнены", – сказано в сообщении.

В Минсоцполитики также обращают внимание, что для полноценной реализации механизма предоставления льгот в безналичной форме все поставщики жилищно-коммунальных услуг должны заключить договор с "Ощадбанком" на получение средств льготников, а также ежемесячно своевременно подавать "Ощадбанку" реестры с суммами начислений по каждому льготнику.

"В случае, если эти условия не выполняются – средства остаются на лицевом счете льготника и не попадают к поставщику услуг. Не все поставщики еще заключили договоры с "Ощадбанком", но деньги у банка уже есть!", – подчеркивают в министерстве.

В свою очередь "Ощадбанк" должен ежемесячно информировать льготника о проведенных взаиморасчетов с предприятиями - поставщиками услуг, отправляя им СМС, а также отражая соответствующую информацию на сайте банка в электронном кабинете льготника. При этом льготники, которые получают выплаты наличными, не получают и не должны получать СМС от "Ощадбанка".

Для реализации СМС-рассылки структурные подразделения по вопросам соцзащиты местных администраций должны были собрать корректные контактные номера мобильных телефонов льготников.

"Соответствующая задача ставилась местной власти министерством еще в июле текущего года! При этом сейчас, в среднем по Украине, отсутствуют около 26% данных о номерах мобильных телефонов получателей льгот. В одних регионах этот процент составляет менее 5% (например, Волынская обл.), А в Киеве - информация о номере мобильного телефона отсутствует почти каждый второй льготник (из 134 тыс. льготников сведения о мобильном телефоне отсутствуют почти 56 тыс. человек)!", – подчеркивается в сообщении.

Таким образом, при отсутствии такой информации СМС поступить не может. Рассылка СМС сообщений на все операторы мобильной связи осуществляется централизованно АО "Ощадбанк" через специальное программное обеспечение.

"Стоит отметить, что поскольку процесс монетизации льгот происходит впервые, Минсоцполитики постоянно работает над решением всех проблемных вопросов, возникающих в ходе практической реализации монетизации. Однако, большая часть вопросов, лежит в плоскости взаимоотношений между гражданами – (получателями государственных социальных выплат) и структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения, предприятиями - поставщиками ЖКУ и АО "Ощадбанк", – заявляют в министерстве.

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Как сообщалось, в Украине с 1 октября начинается монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг после запуска монетизации субсидий на оплату коммунальных услуг, которая была запущена с марта.

При этом параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме – наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк". "Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально. После этого "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и банком.

Льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики.

Минсоцполитики после обработки реестров будет отправлять их в "Ощадбанк" и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот. Средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.