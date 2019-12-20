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 Ryanair открывает новое направление из Львова в Польшу

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске нового направления из аэропорта "Львов" в Познань (Польша).

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю (по средам и воскресеньям), начиная с 1 апреля 2020 года.

Всего в летнем расписании авиакомпания будет летать в/из Львова по 7 направлениям, включая два новых - в Познань и в Будапешт (рейсы в столицу Венгрии были анонсированы ранее).

Также будет увеличена частота на существующих рейсах: Варшава (Модлин) - 5 раз в неделю, Краков - 4 раза в неделю.

Благодаря этому в Ryanair планируют на львовсих маршрутах за год обслужить 350 тыс. пассажиров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166550
 
 
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