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 Газ на бирже в Нидерландах дешевеет рекордными темпами на фоне переговоров Украины и РФ

Цена природного газа в Нидерландах упала максимальными темпами с августа на информации о том, что Украина и РФ достигли принципиального соглашения по транзиту газа.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Январские фьючерсы на газ в ходе торгов на ICE Endex в Амстердаме подешевели на 8,7% - до 13,7 евро за мВт.ч. Фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце на лондонской площадке ICE Futures упали в цене на 7,1% - до 36,32 пенса за терм ($4,73 за 1 млн британских тепловых единиц, BTU).

Россия и Украина проработали проект протокола о будущих договоренностях по транзиту российского газа в ЕС, и в ближайшее время его предстоит согласовать, сообщил в пятницу министр энергетики РФ Новак.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа после длительных переговоров в Германии.

Российско-украинские переговоры по газу в Берлине в четверг, 19 декабря, продлились почти 8 часов. Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166537
 
 
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Не на "фоні переговорів", а внаслідок низького попиту - незначного відбору із забитих на 90% сховищ, при зменшенні поставок з раши через теплу погоду.
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