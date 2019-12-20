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 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Цены на бензин и дизельное топливо в крупных розничных сетях АЗС 20 декабря снизились на 10-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети ОККО все виды топлива подешевели на 10 копеек: бензин А-92 – до 28,69 грн/л, А-95 – до 29,69 грн/л, дизтопливо – до 28,69 грн/л.

Также на 10 копеек за литр цены снизились в сети Glusco. На 10-50 копеек топливо подешевело на станциях Shell, SOCAR и "Нефтек".

Средние цены по Украине 20 декабря опустились на 2 коп./л: А-92 – до 27,25 грн/л, А-95 – до 28,28 грн/л, дизтопливо – до 27,73 грн/л.

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Как сообщалось, розничные сети начали снижать цены на топливо 5 декабря. За этот период стоимость топлива на ОККО и WOG снизилась на 0,9-1,2 грн/л. Средняя цена топлива по стране опустилась на 35 копеек за литр.

Ранее Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166533
 
 
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