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 Кабмин решил авансом одолжить 10 миллиардов в счет госбюджета на 2020 год

Украина до конца текущего года осуществит дополнительные внутренние заимствования в объеме до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета следующего года.

Об этом говорится распоряжении Кабинета министров №1279, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Минфин, выступивший инициатором такого решения, указывал, что эти гособлигации будут выпущены при условии выполнения плана госзаимствований общего фонда госбюджета-2019 и при наличии позитивной динамики на рынке по самой низкой возможной цене.

Минфин отмечал, что возможность создания резервного объема бюджетных средств будет содействовать сохранению стабильной позиции правительства и предотвращению кризиса ликвидности и платежеспособности в начале бюджетного года.

Возможность таких авансовых заимствований появилась после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.

Согласно распоряжению, средства от внепланового размещения гособлигаций до наступления нового года будут зачислены на отдельный счет в Нацбанке и перечислены на единый счет Госказначейства в первый рабочий банковский день 2020 года.

Как сообщалось, Минфин на первичных аукционах по размещению ОВГЗ 17 декабря, первых после снижения учетной ставки с 15,5% до 14%, смог вновь заметно опустить кривую доходности гривневых бумаг, которая теперь идет от 11,78% по 2-месячным бумагам до 10,9% по 4-летним бумагам. Объем размещения составил 6,23 млрд грн.

Помимо того Минфин провел внеплановый аукцион по продаже ОВГЗ в евро, которые последний раз выставлялись полгода назад: при предложении в EUR200 млн спрос достиг EUR352 млн, что позволило разместить все выставленные бумаги и понизить ставку отсечения до 2,3%, а средневзвешенную – до 2,22% годовых.

На январь следующего года приходится пик платежей по госдолгу Украины. Инвестгруппа ICU оценивает гривневые выплаты в более чем 21 млрд грн, из которых свыше 16 млрд грн – погашение, а валютные – примерно в $600 млн, из которых львиная доля – это погашение.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166516
 
 
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...в счет какого бюджета, зелепузые? Того, выполнение статей которого заморожено? Украина авансом привлечет 10 миллиардов до конца года в счет госбюджета - Цензор.НЕТ 4427
Украина авансом привлечет 10 миллиардов до конца года в счет госбюджета - Цензор.НЕТ 8519
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- Гірше не буде!
- Натє вам дефолт під ялинку, ідіоти.
- Ай, ой, бе-ме.
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