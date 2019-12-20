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Все про:обыск (337) Порошенко (1706) Кононенко Игорь (134)

 В спортклубе "5 элемент" Порошенко проходят обыски (обновлено)

В спортивном клубе "5 элемент" Петра Порошенко и Игоря Кононенко проходят обыски.

Об этом в Facebook сообщил бизнесмен Гарик Корогодский, передает БизнесЦензор.

По его словам, проводящие обыски назвались представителями СБУ.

"ГБР в пятницу проводит обыски в "5 элементе" и еще по некоторым адресам", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

При этом она уточнила, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко – о купле-продаже "Кузни на Рыбальском" и возможном исчезновении материалов из ситуативной комнаты в Офисе президента.

Как сообщал БизнесЦензор, летом Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в помещения компании "Богдан Моторс" и спортивном клубе "5 элемент".

Обыски прошли в ходе расследования растраты госимущества в особо крупных размерах чиновниками Минобороны и Генштаба Украины.

Владельцем "5 элемента" является ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", долей 55% в котором владеет фонд Петра Порошенко, 35% принадлежит фонду Игоря Кононенко, еще 9,9% – фонду Олега Гладковского.

Как сообщалось, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Среди центральных фигурантов схемы в телепроекте был назван Игорь Гладковский – старший сын Олега Гладковского, который сейчас возглавляет корпорацию "Богдан". Как утверждали журналисты, в числе фигурантов схемы, которую за дачу взяток на системной основе "крышевали" сотрудники Генпрокуратуры, Военной прокуратуры ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ, первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

Уволенный на фоне коррупционного скандала Гладковский (Свинарчук) еще до своего назначения заявил, что не планирует продавать свою часть акций в корпорации "Богдан". При этом Гладковский заявил, что но не видит в этом конфликта интересов бизнесмена и государственного чиновника, так как после назначения на госслужбу вышел из всех органов управления корпорации. После увольнения из СНБО Гладковский вернулся на должность президента корпорации "Богдан".

Напомним, Олег Гладковский приказом президента Петра Порошенко от 17 февраля 2015 года был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

Гладковский (до смены фамилии - Свинарчук), как и Игорь Кононенко, входит в ближайшее окружение Петра Порошенко. Порошенко ранее заявлял, что продал свою долю в "Богдане" Гладковскому еще в 2009 году. Однако, по данным СМИ, бизнес-структурам Порошенко все еще принадлежат миноритарные доли в "Богдане".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166514
 
   
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 Топ комментарии
 
Обыски это хорошо. Но нужен результат. Посадите вора.
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Кононенко уже сбежал, греет место для Пети.
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Обыски это хорошо. Но нужен результат. Посадите вора.
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Лондонский суд и ФБР - четко обозначили имя вора.. даже - воров:
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28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

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Это фейк от порохоботов! )))
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Ты не веришь закрытому официальному решению незавершенного процесса? Ты что, зебил?!
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брехун брехав і його пЕСики брешуть на кожному кроці.
і чого ви хочете від дикої хижої зграї, яку лишили миски , з якої вони харчувалися.
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Коломойського? а ти не боїшся, що бо тебе прийдуть?
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Унітази познімали та беушні труси конфіскували? В спортклубе "5 элемент" Порошенко проходят обыски - Цензор.НЕТ 7252
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Парашенка на Парашу!
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Не боись, если самоуверенное Педро просрало выборы дважды (при полной уверенности что победит) , то накопают ...
Помнится был такой товарищ Аль Капоне.
Под прикрытием мебельного бизнеса занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенёрством, а также благотворительностью (открыл сеть бесплатных столовых для безработных сограждан)... И его тоже не могли взять за балабоны по причине того что он был неглуп, и к тому же нанимал лучших адвокатов... Но.

Он был приговорён к 11 годам тюремного заключения за неуплату налогов в размере 388 тысяч долларов.

Зеленский, не забывай что есть ещё и такой способ.
Важен результат ибо ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ.
А ворующий у страны во время войны - расстрелян.
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Сомневаюсь что петрилу посадят. Думаю Зе начал расход с коломойшей, и ему нужен противовес, петрила сам постоянно говорит мол давайте сотрудничать. Да и на западе есть заступники.
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Петю-параша ездит по симпатикам и просит хоть пукнуть в его сторону... из этого в сми ***** на словах превратит пук в "ультиматум от западных партнёров" (обрати внимание, это уже было), а его подстилки и тампексы подквакают ... но определяющим является то, что если будут доказы, то - вор будет сидеть в тюрьме и симпатики с симпатией затянут языки в дупки....
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Хотелось бы, но пока никого не посадили, даже Чупакабру выпустили
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Гарик Корогодский думал, что придут свои ( для него ), станет лучше?
Получай гранату.
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Кононенко уже сбежал, греет место для Пети.
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Прикинь, какие ***** дела творил по-беспределу если Грицаку, за службу на себя любимого дал Героя Украины. Было-было, но такого ещё в истории нашей страны не было...
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було.
пішов по стопам лехітімного що зараз сидить в Ростові.
тільки з своїми нюансами.
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при обыске изъяты гантели. Британский эксперт обнаружил и подтвердил невероятный факт: они сделаны из чугуния, а не из железиума!
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Ніт.
Тє гірі сдєлани із ВАТІНІУМА, самого тупого в Галактего, ізвєстного нормальним людям, матєріала.
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Сьогоднішня зустріч слідчих ДБР з ЄС, після якої їм перехотілося проводити обшук

В спортклубе "5 элемент" Порошенко проходят обыски - Цензор.НЕТ 9114
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песики захотіли сховатися за спинами військових?
Запам"тай, недолуге - військові завжди були поза політикою, вони виконають наказ ВГК та ГШ, а Петінги підуть у суд!
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Слідчі з рюкзаками авакова за плечима? Слідкуйте за їх руками що б нічого не зникло.
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зато мертветчук ведет переговоры с путлером от имени зеленского..
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О. Ось де всі зебні. Тут сидять.
Ато я вже їх ось в цій темі шукав шукав, шукав шукав...
https://biz.censor.net.ua/news/3166248/minfin_ogranichil_finansirovanie_ryada_programm_izza_nehvatki_sredstv_obnovleno
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Про Порошенко же В спортклубе "5 элемент" Порошенко проходят обыски - Цензор.НЕТ 7289

В спортклубе "5 элемент" Порошенко проходят обыски - Цензор.НЕТ 2741

Там объяснение ещё лучше, чем заголовок. Порошенко отобрал голоса у "Свободы", потому что оказался большим националистом, чем свободовцы. "Віра, мова, армія, геть від Москви" - то, о чем Тягныбок звиздел 20 лет, но так и не сделал, Порошенко взял и реализовал. И поэтому (ВНИМАНИЕ) Порошенко плохой и просто притворяется националистом, а настоящие националисты - это партия Свобода. А то что они них.... не сделали для страны - это неважно, "они же хотели, просто не смогли" ©

https://ibigdan.livejournal.com/24509368.html
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Телевізори винесли. Мабуть, ті, що Порох для ситуативної кімнати РНБО давав.
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Пусть грузы на тренажерах проверят. Явно Петро все наворованное в золото переплавил и навесил на тренажеры, чтоб никто не догадался. Че, не распилили еще ни одного грузика?
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Обыск у ПАПа ничего не дал. Глазами "сотрудников" ДБР:
В спортклубе "5 элемент" Порошенко проходят обыски - Цензор.НЕТ 7548
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Звернули увагу на коментик вище - за кілька хвилин соєвим темник про гирі скинули? В спортклубе "5 элемент" Порошенко проходят обыски - Цензор.НЕТ 2168 В спортклубе "5 элемент" Порошенко проходят обыски - Цензор.НЕТ 5863
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свынюке подсерают, но когда по настоящему насерут, чтоб с головойи утоп
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"...исчезновении материалов из ситуативной комнаты в Офисе президента." . -туалетний папір пропав .
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Дед, а что они ищут? Совесть, совесть потеряли...(С) Ворошиловский стрелок
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Лози мають говорити про Пецю, а не про відновлення прямого постачання газу від ворога!
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Это ЛИЧНАЯ НЕНАВИСТЬ Зели к Пете....
Глупо.
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