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 На Буковине более 40 тысяч потребителей платят за газ онлайн

За 11 месяцев текущего года более 40 тыс. потребителей газа в Черновицкой области рассчитались за потребленное голубое топливо с помощью онлайн-платежей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Черновцыгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Только в ноябре онлайн-сервисами воспользовались более 5 тысяч потребителей. В частности, сумма уплаченных средств через платежные сервисы в текущем году достигла 26 млн грн.

Перечень онлайн-сервисов ООО "Черновцыгаз Сбыт" постоянно увеличивается. В 2019 году клиенты компании имеют возможность проводить расчеты за газ через 7 онлайн-сервисов - в прошлом году их было 5.

Сейчас к услугам потребителей природного газа Черновицкой области представлены платежные системы: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Сбер 24 Masterpass, Приват 24, а также Ibox. Заплатить за газ онлайн можно непосредственно из личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104 Mobile, мессенджера Viber с помощью обычного телефона через IVR.

Сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком. Оплата коммунальных услуг онлайн осуществляется любыми платежными картами Visa и Master Card.

"Потребители, имеющих банковскую карту и доступ к интернету или телефону, могут выбирать для себя удобный дистанционный способ оплаты: не выходя из дома и без очередей. На сегодня 40 тысяч клиентов оценили преимущество осуществления таких оплат. В то же время есть сервисы, которые позволяют зарегистрировать несколько счетов и проводить оплаты для своих родных", - говорит директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

О наличии и размере комиссии платежный сервис информирует клиента до совершения сделки. После успешной оплаты на экране будет отображена квитанция, по желанию ее можно напечатать, сохранить или переслать на указанный адрес электронной почты. Средства поступят на счет поставщика газа в срок до трех рабочих дней.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166510
 
 
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