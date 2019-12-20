 Окружение главы СБУ Баканова получило под застройку земли завода "Атек" в Киеве

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Согласно первому решению Киевсовета фирма получила в аренду на 5 лет участок площадью 23,57 га на проспекте Победы, 83 для реконструкции и обслуживания логистически-административного центра.

Согласно второго решения, "Диосестейт" получила в аренду на 10 лет 3 участка общей площадью 6,31 га на ул. Победы, 83 и ул. Чистяковская, 20 (буквы К, Г, З, И, Й, Н, О, Р, С) для строительства зданий общественной застройки.

Эти участки "Диосестейт" получила в связи с приобретением права собственности на здания, расположенные на них. Большинство зданий бывшего завода "Атек" разрушены.

Фирма купила здания 6 и 7 февраля 2019 года у ООО "ПАО Инвестмент лимитед Украина". Вместе с тем, как свидетельствуют данные госреестра судебных решений, 7 февраля на указанные здания был наложен арест в в рамках уголовного производства по факту незаконного завладения имуществом ПАО "Атек". Это имущество арестовывалось как собственность "ПАО Инвестмент лимитед Украина". И уже 27 февраля арест был отменен.

ООО "Диосестейт" было создано в сентябре 2016 года. В 2017 году основателем и директором фирмы стал Алексей Литвишко, бывший заместитель начальника управления МВД в Черниговской области.

В мае 2018 года учредителем "Диосестейта" стал Анатолий Новиков, который пробыл в компании ориентировочно до 11 февраля 2019 года. После чего его заменил Игорь Мусиев. А директором фирмы до сих пор остается Литвишко.

С 2006 года Анатолий Новиков является соучредителем ООО "Промышленно-коммерческая фирма "Экоэнерджи", руководителем которого в 2007-2010 годах был председатель СБУ Иван Баканов. До 2002 года основателем "Экоэнерджи" был муж сестры жены Баканова Александр Беляев.

Еще одним основателем "Экоэнерджи" с 2008 года является виргинская компания "Карат Консалтинг Трейдинг Лимитед". Эта компания является учредителем ООО "Экоинвест", руководителем которого является Светлана Беляева, сестра жены Ивана Баканова. В середине 2000-х годов соучредителем "Экоинвест" была жена Баканова - Оксана Лазаренко.

В 2014 году акционерами ПАО "Атек" стали Алексей Дмитриенко (34%), Андрей Нагребельный (14%) и Марина Шейгас (36%).

Дмитриенко называют человеком скандального судьи Артура Емельянова. Эта связь подтверждается через ООО "Муллан", учредителем которого вместе с Дмитриенко является Павел Малик из Вены - это бизнес-партнер супруги Емельянова. Емельянов и Дмитриенко - оба из Донецка.

Марина Шейгас является адвокатом и бизнес-партнером Андрея Нагребельного, в частности по ООО "Финансово-правовая группа "Лад".

Нагребельный, который с апреля 2014 года был председателем наблюдательного совета "Атек", является основателем ряда компаний. В июле-декабря 2019 года он возглавлял Киево-Святошинскую райорганизацию ВО "Батькивщина". От этой партии Нагребельный летом этого года баллотировался в Верховную Раду по округу №95.

По соседнему округу №94 тоже от "Батькивщины" баллотировалась Лариса Ильенко, которая в 2016-2019 годах была директором ПАО "Атек". Сейчас она является председателем Обуховского райсовета.

Именно при руководстве Ильенко, а также Нагребельного и Шейгас, указанные выше здания на ул. Победы, 83 и ул. Чистяковская, 20 в январе 2017 года были проданы "Атек" в пользу ООО "ПАО Инвестмент лимитед Украина". Нацполиция проверяет, был ли эта продажа формальной и не нанесены ли "Атек" убытки на 55 млн грн.

С 22 октября руководителем "Атек" является Виталий Маковецкий. Он возглавляет благотворительный фонд Ларисы Ильенко "Киевская Русь". Маковецкий, известный как экс-вице-президент Федерации конькобежного спорта Украины, в 2010 году был осужден за разбойное нападение на бизнесмена.

Учредителем ООО "ПАО Инвестмент лимитед Украина" была компания "Нао Инвестмент Инкорпорейтед" из ОАЭ, конечным владельцем которой значилась киприотка Ольга Леонидоу. В сентябре этого года "ПАО Инвестмент лимитед Украина" было ликвидировано.

В 2016 году ООО "Инжерена группа "Азов" (далее - "Арей") получила на территории "Атек" в аренду на несколько лет помещения для производства и ремонта военной техники для нужд АТО.

Кроме того, на территории "Атек" с 2014 года базируются "корпуса" "Азова", который с 2016 года оформился в политическую партию "Национальный корпус".