 Кабмин опубликовал распоряжение о противодействии игорному бизнесу

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает БизнесЦензор.

"1. Отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства финансов от 12 декабря 2002 № 128/1037 в части деятельности распространителей лотерей и определение понятия "электронная система", - говорится в документе.

Кроме этого, Кабинет министров поручает Национальной полиции, Государственной фискальной службе обеспечить принятие мер для прекращению функционирования распространителей лотерей, деятельность которых не отнесена к организации и проведению лотерей, не запрещенных Законом Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Как писал БизнесЦензор, премьер Алексей Гончарук заявил, что игорного бизнеса под видом лотерей в Украине не будет благодаря решению правительства.