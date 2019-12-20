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 Кабмин опубликовал распоряжение о противодействии игорному бизнесу

На сайте Кабинета министров Украины опубликовано распоряжение от 20 декабря 2019 № 1325-р "О противодействии игорному бизнесу".

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает БизнесЦензор.

"1. Отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства финансов от 12 декабря 2002 № 128/1037 в части деятельности распространителей лотерей и определение понятия "электронная система", - говорится в документе.

Кроме этого, Кабинет министров поручает Национальной полиции, Государственной фискальной службе обеспечить принятие мер для прекращению функционирования распространителей лотерей, деятельность которых не отнесена к организации и проведению лотерей, не запрещенных Законом Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Как писал БизнесЦензор, премьер Алексей Гончарук заявил, что игорного бизнеса под видом лотерей в Украине не будет благодаря решению правительства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166498
 
 
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