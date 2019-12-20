 Потребители в Житомирской области заплатили 4 миллиона за газ через онлайн-сервисы

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Житомиргаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

К оличество платежей выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. В ноябре 2019 года онлайн оплаты за газ провели 51 тысяч клиентов "Житомиргаз Сбыта", что на 15% больше, чем в прошлом году.

"Ежемесячно растет количество клиентов, которые предпочитают дистанционные. Мы постоянно работаем над их совершенствованием, что позволяет нашим потребителям экономить свое время и средства. Сегодня мы предлагаем не терять времени, стоя в очередях в кассы, а быстро и легко платить онлайн", - говорит директор "Житомиргаз Сбыта" Елена Благодарская.

Современный сервис "Личный кабинет" на сайте 104.ua уже четвертый год подряд служит для обратной связи с "Житомиргаз Сбытом". С его помощью можно оплатить за газ, загрузить счет, узнать актуальную цену на газ, а также передать показания счетчика, просмотреть историю своих начислений и платежей, а также обратиться к специалистам газовой компании с вопросом.

Чтобы заплатить за газ онлайн нужно быть зарегистрированным в "Личном кабинете" на сайте 104.ua или войти в свой аккаунт с мобильного приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light. Оплату можно осуществить с помощью популярных платежных сервисов Easy Pay, iPay, Portmone.

"Сейчас преимущества "Личного кабинета" оценили более 97 тысяч потребителей газа Житомирской области и с каждым днем эта цифра растет", - сообщает компания.