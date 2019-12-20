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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:гривня (685) деньги (148) монеты (80) НБУ (4277)

 В Украине вводят в обращение новые бумажные 50 гривен и монеты в 5 гривен. ФОТО

Национальный банк Украины 20 декабря вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен, а также монеты номиналом 5 гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны", - сообщает НБУ.

Новые деньги надежнее защищены от подделок и обеспечивают удобство расчетов и экономию средств для государства, указывает НБУ.

Первоначально Национальный банк планирует ввести в обращение по 5 млн 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах.

В Украине вводят в обращение новые бумажные 50 гривен и монеты в 5 гривен 01В Украине вводят в обращение новые бумажные 50 гривен и монеты в 5 гривен 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166488
 
 
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А новые полтинники теперь будут украшены мордой лица Бубочки или Бени?
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его на 5 копейках сделают) на ребре
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На 6-ті копєєчной монєтє.
Удобно запомніть.
- 6-й прєзідєнт,
- 6-ка,
- 666.
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Что за голубой веселый пи#ор изображен на купюре? В Украине что, разве нет нормальных художников, способных изображать портреты красиво? А купюру сделать впечатляющей? Такой дизайн даже я смогу сляпать за очень короткое время. Что за трэш? Я так понимаю, что НБУ как всегда дал заработать своим родственникам. Такая работа ничего не стоит. Дизайн содержит, как для задачи такого уровня, огромные ошибки в композиции и заполнении пространства. Купюра крайне дисгармонична и производит одновременно тягостное и смешное впечатление. Таких художников нужно признать профнепригодными. Кто вообще такое утвердил? Это просто мусор, а не работа.
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Припадочный, приоритетом картинки на купюре есть защита от подделки, а не красота!
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Найбільш цікавий дизайн гривневих купюр, був у тих, які ввели у 1996 році.
Були дійсно, як за обмінним курсом 1,9 :1, так і за виглядом, розміром і виглядали як гроші Незалежної України. Ненависні для совків.

А потім комсомолький дєятєль Тігіпко, поміняло їх дизайн і розміри, щоб «оні сталі похожимі на совєццкіє рупплі». Такі милі совковаті, які і зараз обзивають гривню, руппль.
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Да я от любого дизайна не откажусь, приносите кому не нравятся!
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