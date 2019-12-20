Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны", - сообщает НБУ.
Новые деньги надежнее защищены от подделок и обеспечивают удобство расчетов и экономию средств для государства, указывает НБУ.
Первоначально Национальный банк планирует ввести в обращение по 5 млн 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах.
Удобно запомніть.
- 6-й прєзідєнт,
- 6-ка,
- 666.
Були дійсно, як за обмінним курсом 1,9 :1, так і за виглядом, розміром і виглядали як гроші Незалежної України. Ненависні для совків.
А потім комсомолький дєятєль Тігіпко, поміняло їх дизайн і розміри, щоб «оні сталі похожимі на совєццкіє рупплі». Такі милі совковаті, які і зараз обзивають гривню, руппль.