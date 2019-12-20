 Прибыль украинских банков достигла 59 миллиардов, – НБУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Так, в январе-ноябре 2019 платежеспособные банки получили 59 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 19,9 млрд грн", - сообщает НБУ.

Нацбанк называет основными факторами прибыльности банковской системы высокую операционную эффективность и низкие отчисления в резервы.

"Доходы банков за одиннадцать месяцев текущего года выросли на 23% до 222,1 млрд грн, тогда как расходы - на 2% до 163,1 млрд грн", - сообщает НБУ.

Нацбанк указывает факторы роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 13% до 73 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 15% до 40 млрд грн; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи -15,7 млрд грн; рекордно низкий объем отчислений банками в резервы – 8,6 млрд грн против 21,7 млрд грн в прошлом году.