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 Кабмин увеличил бюджет Фонда социального страхования на 1 миллиард

Правительство на заседании в среду увеличило бюджет Фонда социального страхования Украины (ФССУ) на 2019 год на 1 млрд грн за счет перевыполнения плана по доходам.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

В фонде отметили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166478
 
 
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