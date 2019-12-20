 Кабмин увеличил бюджет Фонда социального страхования на 1 миллиард

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

В фонде отметили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.