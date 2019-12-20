 На хакерском форуме опубликовали базу данных 267 миллионов пользователей Facebook

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По ее данным, утечка в основном затронула жителей США. В интернет попали их телефонные номера и полные имена, а также уникальный идентификатор Facebook-аккаунта. Эксперты считают, что к краже данных могут быть причастны хакеры из Вьетнама.

Согласно отчету Comparitech, база данных появилась в интернете 4 декабря. 12 декабря она стала доступна для скачивания на хакерском форуме (о каком форуме идет речь, не уточняется). Через два дня базу обнаружил сотрудничающий с Comparitech эксперт Боб Дьяченко, который сообщил о своей находке интернет-провайдеру, управляющему IP-адресом форума. С 19 декабря база данных уже была недоступна.

В базе приводились данные 267 млн 140 тыс. 436 пользователей Facebook. По словам Дьяченко, большинство аккаунтов были действительными. Как именно злоумышленникам удалось получить информацию о пользователях соцсети, неясно. В Comparitech считают, что хакеры могли воспользоваться скрейпингом (технология получения данных из веб-страниц). Кроме того, у Facebook может быть брешь в системе безопасности, допустили в британской компании.

В Comparitech добавили, что украденные данные могут использоваться для массовых фишинговых рассылок или отправки СМС-спама. В Facebook пока никак не прокомментировали предполагаемую утечку данных.

Британская компания Comparitech Limited основана в 2015 году, зарегистрирована в городе Мейдстоун (графство Кент). С ней сотрудничает около 30 исследователей, разработчиков и авторов, занимающихся изучением и подготовкой отчетов и публикаций по следующим темам и проблемам: защита персональных данных в интернете, кибербезопасность, вирусная активность в интернете, работа интернет-провайдеров, мониторинг работы сетей, работа интернет-сервисов, в том числе VPN и т. д. Ежемесячная аудитория сайта Comparitech.com составляет около 1 млн уникальных пользователей.

Крупный скандал из-за утечки данных пользователей Facebook разразился в марте 2018 года. Выяснилось, что компания Cambridge Analytica, специализировавшаяся на политической психометрии и работавшая с предвыборным штабом Дональда Трампа, собирала личные сведения десятков миллионов пользователей соцсети. Эта информация нужна была компании для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, который использовался для размещения политической рекламы.

Из-за скандала основатель Facebook Марк Цукерберг давал показания в Конгрессе США. В июле 2019 года соцсеть оштрафовали на рекордные $5 млрд. Из-за крупнейшего в истории штрафа, наложенного за нарушение конфиденциальности данных пользователей, прибыль Facebook снизилась вдвое. Cambridge Analytica прекратила работу.