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 Запорожская АЭС остановила на ремонт третий энергоблок

20 декабря в 00:00 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

В настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3 795 МВт. На энергоблоке №1 идут 86 сутки планового капитального ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166467
 
 
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