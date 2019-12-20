 Кабмин поручил закрыть работающие под видом лотерей игровые салоны (обновлено)

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Игорного бизнеса "видом лотерей" не будет. Сегодня правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений о распространителях лотерей в лицензионных условиях", – заявил Гончарук.

По словам премьера, заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей.

"Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе Украины организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", – добавил Гончарук.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Национальной полиции до 16:00 20 декабря закрыть в стране все игорные клубы, лотереи и другие игральные заведения, сообщает пресс-служба МВД.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабмина прекратить функционирование игорных заведений", – сказал Аваков.

Согласно обнародованному на официальном правительственном портале распоряжению Кабмина №1325-р от 20 декабря "О противодействии игорному бизнесу", решено отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства финансов от 12 декабря 2002 года №128/1037 в части деятельности распространителей лотерей и определение понятия "электронная система".

Национальной полиции, Государственной фискальной службе поручено принять меры для прекращения функционирования распространителей лотерей, деятельность которых не отнесена к организации и проведению лотерей, не запрещенных законом "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Как сообщал БизнесЦензор, Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд. Бюджет на 2018 год предусматривает поступление 1,9 млрд грн за счет реализации лотерейных лицензий.

С 2009 года все виды азартных игр в Украине запрещены. Разрешена только лотерея. Казино, игровые автоматы, букмекерские конторы должны были закрыться. Но они работали дальше и продолжают работать. Некоторые – под вывеской операторов государственных лотерей.

Лотерейный "бизнес" в Украине работает под прикрытием окружения экс-президента Петра Порошенко и Министерства внутренних дел Арсена Авакова.