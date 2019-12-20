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 Власть, Регуляторная политика, Коррупция
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Все про:казино (10) лотерея (36) азартные игры (12) Гончарук_Алексей (166)

 Кабмин отменил лицензии для операторов лотерей, МВД обещает прекратить их работу сегодня (обновлено)

Премьер Алексей Гончарук заявил, что игорного бизнеса под видом лотерей в Украине не будет благодаря решению правительства.

Об этом Гончарук написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Игорного бизнеса "видом лотерей" не будет. Сегодня правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений о распространителях лотерей в лицензионных условиях", - заявил Гончарук.

По его словам, заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей.

"Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе Украины организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", - добавил премьер.

Министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Национальной полиции Украины до 16:00 20 декабря закрыть в стране все игорные клубы, лотереи и другие игральные заведения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Украинысообщает БизнесЦензор.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - сказал Аваков.

Как сообщал БизнесЦензор, Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд. Бюджет на 2018 год предусматривает поступление 1,9 млрд грн за счет реализации лотерейных лицензий.

С 2009 года все виды азартных игр в Украине запрещены. Разрешена только лотерея. Казино, игровые автоматы, букмекерские конторы должны были закрыться. Но они работали дальше и продолжают работать. Некоторые – под вывеской операторов государственных лотерей.

Лотерейный "бизнес" в Украине работает под прикрытием окружения экс-президента Петра Порошенко и Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166466
 
 
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верхушка змінилась, Аваков залишився.... Аваков типо повинен закрити всіх кого кришував ? А до чого тоді Порошенко ? А чого не обсирають ШаПаЗе ? Він, шо за цей період грошей від Авкова не брав ?
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Лотерейный "бизнес" в Украине работает под прикрытием окружения экс-президента Петра Порошенко...

Наверное и 10 лет пройдет, но в том, что нассали в подъезде будут винить Порошенко. Клоун со своей труппой уже полгода у власти, пора забыть про Порошенко.
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ну так а в чому неправда? Аваков він із оточення Пеці
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