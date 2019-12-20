 Цены на нефть находятся возле $66,6 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром февральские фьючерсы на Brent подорожал на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (на 0,11%) до $66,61 за баррель. За четверг контракт подорожал на $0,37 (на 0,56%), составив на закрытие $66,54 за баррель. Brent дорожала шестую сессию подряд.

Февральские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,07 (на 0,11%), до $61,11 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,29 (на 0,48%), завершив день на отметке $61,22 за баррель.

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Предложение на рынке скорее всего продолжит сокращаться до конца года, полагает эксперт Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Однако в первом квартале цены, по его мнению, пойдут вниз из-за ослабления спроса. "Конечно же, любые проблемы с первой фазой сделки с Китаем ускорят движение вниз" на фоне беспокойства относительно восстановления спроса на топливо, отмечает он.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% - до 480,6 юаней за баррель. На этой недели они повысились на 3,1%.