[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.24 25.75
 Корпоративные отношения
  227  0
Все про:книги (30) издательское дело (5)

 Совладелец издательства "Наш формат" покинул компанию

Предприниматель Антон Мартынов, который ранее присоединился к команде Офиса по разработке гуманитарной политики Украины при министерстве культуры, молодежи и спорта как координатор направления "книги и издательская индустрия", вышел из совладельцев издательства "Наш формат".

Как передает БизнесЦензор, об этом сам Мартынов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Решение принято. Я продаю свою долю, оставляю руководящую должность и выхожу из совладельцев компании. Это были тяжелые, но невероятно интересные семь лет работы", – написал Мартынов.

Предприниматель отметил, что на сегодя "Наш формат" издал почти 600 книг на различные темы совокупным тиражом более 1,5 млн, обеспечивает широкую дистрибуцию по всей стране, имеет ряд партнерских проектов. В результате компания выросла с нескольких миллионов гривен годового оборота до $2-3 млн.

"Владислав Кириченко основал компанию в 2006 году и доверил мне изменить ее курс в 2013-м. Для нас обоих компания была как ребенок. Однако стратегическая линия должна быть одна. Это сложное решение, мы долго к нему шли и теперь официально – дальше корабль поплывет под командованием ее основателя", – отметил Мартынов.

Предприниматель добавил, что намерен заниматься новыми проектами, но параллельно остается внештатным консультантом "Нашего формата" в течение следующего года.

"А также, пока нужен – продолжу консультировать министра Бородянского по вопросам, которыми когда-то успешно занимался Гутенберг, а сейчас Безос", – отметил Мартынов.

По данным Единого госреестра на 19 декабря, единственным владельцем ООО "Наш формат- Интернетри" с уставным капиталом 1 тыс. грн является Владислав Кириченко.

Издательство "Наш формат" работает на рынке деловой и мировоззренческой литературы, имеет фирменный книжный магазин, интернет-магазин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166407
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Евросоюз закон Зеленский Киев Путин Россия США
 
 
 
 
 
 вверх