 Суд в Германии запретил Uber

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и еще ряде немецких городов. В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Суд постановил, что такая модель нарушает правила справедливой конкуренции и для осуществления таких услуг Uber должен сам получать лицензию на прокат автомобилей.

Решение суда вступает в силу немедленно. При этом клиенты по-прежнему могут заказывать такси через независимых подрядчиков Uber. Uber собирается оспорить это решение в суде более высокой инстанции.

В конце ноября власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber, позже компания также подала апелляцию на это решение. В 2015 году Германия стала одной из первых стран, ограничивших деятельность Uber, - тогда суд постановил, что сервис может работать только с водителями, у которых есть специальные лицензии.