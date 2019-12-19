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 Суд в Германии запретил Uber

Окружной суд Франкфурта запретил деятельность сервиса онлайн-заказа такси Uber в Германии. Иск был подан службой такси Taxi Deutschland.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и еще ряде немецких городов. В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Суд постановил, что такая модель нарушает правила справедливой конкуренции и для осуществления таких услуг Uber должен сам получать лицензию на прокат автомобилей.

Решение суда вступает в силу немедленно. При этом клиенты по-прежнему могут заказывать такси через независимых подрядчиков Uber. Uber собирается оспорить это решение в суде более высокой инстанции.

В конце ноября власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber, позже компания также подала апелляцию на это решение. В 2015 году Германия стала одной из первых стран, ограничивших деятельность Uber, - тогда суд постановил, что сервис может работать только с водителями, у которых есть специальные лицензии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166405
 
 
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