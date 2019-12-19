[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.24 25.75
 Власть
  153  0
Все про:отчет (111) партия (40) финансирование (880)

 Рада упростила систему финансовой отчетности политических партий

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции".

Соответствующий документ поддержали 19 декабря 319 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, согласно законопроекту, денежный взнос в поддержку политических партий осуществляется физическим лицом лично или юридическим лицом путем перечисления суммы взноса на соответствующий банковский счет.

Отмечается, что если денежный взнос осуществлен физическим лицом, то выбранный способ осуществления банковской операции должен обеспечивать возможность идентификации этого лица.

Как сообщалось, 5 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции.

За соответствующий законопроект №2336 проголосовали 305 народных депутатов.

Как отмечается в тексте законопроекта, после создания и запуска Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) электронной системы отчетности уполномоченные представители партий получат возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в агентство через электронную систему.

Законопроект также предлагает исключить из закона "О политических партиях Украины" положение, которое запрещает осуществлять взносы на поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от его размера.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166402
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Евросоюз закон Зеленский Киев Путин Россия США
 
 
 
 
 
 вверх