 Рада утвердила кредит ЕИБ на 75 миллионов евро на повышение безопасности на дорогах

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0014 в целом проголосовали 334 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, финансовое соглашение с ЕИБ предусматривает финансирование установки пешеходных ограждений, строительства и реконструкции надземных и подземных пешеходных переходов, установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения, капитального ремонт трамвайных путей, расширения проезжей части, строительствп и реконструкции светофоров, строительство велосипедных дорожек.

Ожидается, что эти меры позволят снизить количество ДТП и степень тяжести их последствий, увеличить долю перемещений велотранспортом, пешком или общественным транспортом, сократить время пребывания пассажиров на остановках общественного транспорта, уменьшить эксплуатационные расходы владельцев автомобильного транспорта и выбросы вредных веществ.

Общая ориентировочная стоимость проекта согласно оценкам экспертов Европейского инвестиционного банка составляет 177 млн евро (без НДС) евро или 207,95 млн евро с НБУ.

Из общей суммы ЕИБ выделит 75 млн евро, ЕБРР – 79,75 млн евро, бюджеты городов профинансируют 22,25 млн евро, а также уплатят 30,95 млн евро НДС.

Как сообщалось, Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" было подписано в июле 2018 года.

Осенью 2019 года в ЕИБ сообщили, что также рассматривается возможность запуска второй части Проекта с объемом финансирования 50 млн евро с целью привлечения к участию новых городов Украины. Однако реализация второй части проекта возможна только после использования городами-участниками средств первой части Проекта (177 млн евро вместе с ЕБРР).

https://biz.censor.net.ua/n3160290