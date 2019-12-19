 Рада одобрила кредит ЕБРР для "Укрзализныци" на 150 миллионов евро

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0011 в целом проголосовали 332 народных депутата.

Целью принятия документа в пояснительной записке указана ратификация Гарантийного соглашения по указанному проекту, что позволит привлечь средства в размере 150 млн евро кредита от ЕБРР для его реализации.

Как сообщалось, гарантийное соглашение между Украиной и ЕБРР о предоставлении кредита в размере 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка было подписано еще в декабре 2017 года.

Общая стоимость проекта ориентировочно составляет 300 млн евро. В качестве второго источника софинансирования проекта будут привлечены средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Соответствующее финансовое соглашение было подписано в декабре 2017 года и ратифицировано в октябре 2018 года.

Предполагается, что по результатам внедрения проекта будет увеличен уровень пропускной способности соответствующего направления и уменьшатся эксплуатационные расходы, что в свою очередь позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов.