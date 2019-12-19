 Потребительские настроения украинцев ухудшились второй месяц подряд, – исследование

Об этом свидетельствует обзор Info Sapiens, обнародованный на сайте исследовательского агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Индекс потребительских настроений (ИПП) понемногу уменьшается второй месяц подряд после рекорда в сентябре. Уменьшение в ноябре произошло за счет коррекции ожиданий по развитию экономики на ближайший год и на 5 лет", - отметили аналитики Info Sapiens.

Согласно обзору, индексы, касающиеся личного дохода и целесообразности делать крупные покупки, в ноябре существенно не изменились. В то же время усилились инфляционные ожидания: соответствующий индекс возвратился на уровень марта 2019 года.

Ожидания украинцев относительно курса гривни на ближайшие три месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,4 п. - до 125,9, отмечается в материалах Info Sapiens. Вместе с тем ухудшились ожидания относительно динамики безработицы и инфляции: их индексы выросли на 13,7 п. - до 125,4 и на 6,6 п. - до 185,7 соответственно.

Индекс текущего положения в ноябре снизился на 0,9 п. - до 87,2, в том числе индекс текущего личного материального положения вырос на 0,1 п. - до 82,6. Снизился также индекс целесообразности крупных покупок на 1,9 п. - до 91,8, что свидетельствует о снижении склонности украинцев совершать такие покупки в ноябре.

Наиболее резко в ноябре сократился индекс экономических ожиданий - на 6,3 п. - од 94,8. Так, индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 1,9 п. - до 90,9, индекс ожидаемого развития экономики на ближайший год сократился на рекордные 11,5 п. - до 93,6, индекс ожиданий развития экономики страны на ближайшие пять лет тоже снизился - на 5,5 п., до 99,8, свидетельствуют данные исследования.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года потребнастроения украинцев впервые ухудшились после президентских выборов и снизились на 1,6 п. по сравнению с сентябрем, достигнув 95,9 по 200-бальной шкале, тогда как год назад этот показатель был на уровне 56,9.

Исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине проводится с июня 2000 года. Первоначально его осуществляла компания GfK Ukraine, а с 2019 года исследование проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital.

Опрашивается 1 тыс. респондентов.