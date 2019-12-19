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Все про:Коломойский (999) наблюдательный совет (270) 1+1 (18) телевидение (204)

 Коломойский возглавил набсовет собственного медиахолдинга

Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1".

Об этом сообщает пресс-служба "1+1 медиа", передает БизнесЦензор.

Новым председателем правления "1+1 медиа" и генеральным директором "1+1 медиа" назначен директор направления платного телевидения и исполнительного директора медиагруппы Ярослав Пахольчук.

При этом избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко остается почетным президентом "1+1 медиа".

Кроме этого, в состав правления "1+1 медиа", который был избран и объявлен в августе этого года, в качестве независимого члена вошел коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

Согласно данным на сайте телеканала, Игорь Коломойский через ряд офшорных компаний является его бенефициарным собственником. Акционером канала также является Игорь Суркис.

В состав "1+1 Медиа" входит 7 телеканалов: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "1+1 International", "УНИАН ТВ" и "Бигуди", а также группа интернет-сайтов, собственный производственный департамент, VOD-платформа 1+1 video.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166394
 
 
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