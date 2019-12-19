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Все про:закон (528) уголовная ответственность (13) кнопкодавство (1)

 Рада ввела штрафы за "кнопкодавство"

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины".

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании парламента вместо другого народного депутата.

Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии со ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении персонального голосования народными депутатами Украины" (№2148). Данное решение поддержали 387 народных депутатов.

Автор законопроекта - первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук - предлагает штрафовать народных депутатов за неперсональное голосование (так называемое "кнопкодавство").

Он предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 364-2 следующего содержания: "Статья 364-2. Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины. Осуществление народным депутатом Украины любым способом голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование) - наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан" (необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166392
 
 
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