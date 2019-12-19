 Рада приняла в первом чтении законопроект о деривативах

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2284 в первом чтении проголосовали 244 народных депутата.

Как пояснил перед голосованием глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, законопроект определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине.

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается урегулировать функционирование рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры.

Также проектом предусмотрено обеспечение защиты прав владельцев облигаций, в частности, путем создания института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Для этого проектом предлагается изложить в новой редакции законы "О товарной бирже" и "О ценных бумагах и фондовом рынке", изменив название последнего на закон "О рынках капитала и организованных товарных рынках", а также внести соответствующие изменения в Гражданский, Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекс процедур банкротства, а также ряд других законов.

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Как указывают авторы законопроекта, он предусматривает имплементацию в национальное законодательство Украины положений нормативных ряда актов ЕС о рынках финансовых инструментов.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона будет способствовать развитию рынков производных ценных бумаг и других деривативов, созданию торговой инфраструктуры, расширению спектра финансовых услуг, повышению эффективности и надежности функционирования рынков капитала, развитию рынка корпоративных облигаций, а также обеспечит выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС в сфере финансовых услуг.

Принятие законопроекта с его дальнейшей доработкой поддержали Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк Украины и другие органы власти.