 Немецкий банк развития выделит кредит на модернизацию тяговых подстанций в Харькове

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского горсовета, передает БизнесЦензор.

"Сегодня мы закладываем фундамент нового, жизненно важного для Харькова проекта, который позволит обеспечить надежное энергообеспечение горэлектротранспорта посредством реконструкции тяговых подстанций. Оборудование на этих объектах эксплуатируется с 1950 года, и сегодня подстанции не могут обеспечивать процесс рекуперации энергии. Мы рассчитываем, что модернизация этих объектов позволит повысить энергоэффективность электротранспорта примерно на 30%", - отметил Терехов.

Согласно документу, немецкий банк предоставит городу грант в размере 625 тыс. евро на аудит всех 59 тяговых подстанций транспортной сети в Харькове, а также разработку технико-экономического обоснования реконструкции 15 из них. Непосредственно на работы по реконструкции объектов инвестор планирует выделить кредит в сумме 15 млн евро. Реализация этого проекта позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

У Харькова есть опыт сотрудничества с немецким банком. В частности, за средства KfW в городе реализуется комплексный проект "Реконструкция и реновация муниципальной инфраструктуры города Харькова", в рамках которого проводится модернизация 21 насосной станции КП "Харьковводоканал", а также модернизация школ с применением энергоэффективных технологий в одном из районов города.