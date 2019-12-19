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 Немецкий банк развития выделит кредит на модернизацию тяговых подстанций в Харькове

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов и директор офиса Немецкого банка развития KfW в Украине Курт Штрассер подписали меморандум о намерении в рамках реализации проекта реконструкции тяговых подстанций наземного электротранспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского горсовета, передает БизнесЦензор.

"Сегодня мы закладываем фундамент нового, жизненно важного для Харькова проекта, который позволит обеспечить надежное энергообеспечение горэлектротранспорта посредством реконструкции тяговых подстанций. Оборудование на этих объектах эксплуатируется с 1950 года, и сегодня подстанции не могут обеспечивать процесс рекуперации энергии. Мы рассчитываем, что модернизация этих объектов позволит повысить энергоэффективность электротранспорта примерно на 30%", - отметил Терехов.

Согласно документу, немецкий банк предоставит городу грант в размере 625 тыс. евро на аудит всех 59 тяговых подстанций транспортной сети в Харькове, а также разработку технико-экономического обоснования реконструкции 15 из них. Непосредственно на работы по реконструкции объектов инвестор планирует выделить кредит в сумме 15 млн евро. Реализация этого проекта позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

У Харькова есть опыт сотрудничества с немецким банком. В частности, за средства KfW в городе реализуется комплексный проект "Реконструкция и реновация муниципальной инфраструктуры города Харькова", в рамках которого проводится модернизация 21 насосной станции КП "Харьковводоканал", а также модернизация школ с применением энергоэффективных технологий в одном из районов города.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166389
 
 
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