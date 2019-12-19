 "Транснефть" начала выплату компенсаций за загрязнение казахской нефти, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, передает БизнесЦензор.

"Первые 14 нефтекомпаний получили сегодня компенсацию за некондиционную нефть от "Транснефти". Деньги компании получили напрямую от "Транснефти", – сказал один из собеседников агентства.

"Казтрансойл" совместно с "Транснефтью" поэтапно подписывал соглашения о выплате компенсаций с 38 казахстанскими компаниям, пострадавшими от загрязнения сырья.

"Остальные компании... когда получат – зависит от времени оформления, возможно, и не в этом году", – добавил другой источник.

Таким образом "Транснефть" возмещает ущерб своим клиентам, пострадавшим от загрязнения нефти хлорорганическими соединениями в апреле-мае.

Читайте также: "Укртранснафта" продлила договор на транзит российской нефти на 10 лет

Как сообщалось, по данным агентства Bloomberg, сумма компенсации "Транснефти" "Казтрансойлу" за отгрузку некондиционной нефти составит $76 млн.

В целом российская "Транснефть" зарезервировала 23 млрд рублей (около $360 млн) на возмещение убытков грузоотправителям из-за загрязнения нефти в труброводе "Дружба" в апреле 2019 года.

С мая по ноябрь "Укртранснафта" получила 4,17 млн евро от российской "Транснефти" за резервирование мощностей украинских нефтепроводов из-за попадания в них нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании заявляли, что намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".