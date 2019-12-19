 Рада приняла закон о легализации добычи янтаря

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2240 во втором чтении с поправками проголосовали 279 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке, закон призван урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, обеспечить прекращение незаконной добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей природной среды при добыче янтаря и рекультивацию нарушенных земель.

В частности, законом предложено установить уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами и за уклонение от рекультивации земель.

В частности, за незаконную добычу янтаря устанавливается наказание в виде штрафа от 51 тыс. до 170 тыс. грн, либо лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества при повторном нарушении. В то же время за содействие нелегальной добыче со стороны служебных лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией. Сопоставимое наказание также установлено на уклонение от рекультивации земель.

Также вводится временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу и требование применения сертифицированного оборудования для его добычи.

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Документом также устанавливается механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.

Для легальной добычи янтаря предложено ввести единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на электронном аукционе. Начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов (34 тыс. грн) за один гектар земли.

Кроме того, Верховная Рада 266 голосами приняла в первом чтении законопроект №2241.

Этим законопроектом предусмотрено внесение изменений в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса Украины и предлагается уменьшить с 25 до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.