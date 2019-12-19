[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.24 25.75
 Власть, IT
  240  0
Все про:интернет (734) Кабмин (3739) мобильная связь (369)

 Кабмин утвердил план развития мобильного интернета

Кабинет министров утвердил план мероприятий по созданию условий для развития мобильной связи широкополосного доступа (ШМД).

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1272 от 4 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Своим решением Кабмин обязал Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) в декабре 2019 года провести измерения воздействия излучения радиоэлектронных средств (РЭС) технологии CDMA/LTE 850 на технологию GSM/LTE900 в полосе радиочастот 880-890 МГц.

Согласно документу, к указанным мероприятиям УГЦР может привлекать операторов телекоммуникаций-пользователей соответствующего радиочастотного ресурса (РЧР).

Кроме того, в декабре Государственная служба специальной связи и защиты информации обязана утвердить методику расчета электромагнитной совместимости РЭС в полосе радиочастот 880-890 МГц с РЭС, работающими в технологии CDMA/LTE 850.

В январе 2020 года Госспецсвязи также должна разработать и представить на рассмотрение Кабмина проект постановления о прекращении использования радиотехнологии CDMA.

Читайте также: Государственный центр радиочастот запустил карту покрытия мобильной связи

Кабмин также обязал Министерство цифровой трансформации создать рабочую группу с целью проработки вопроса по определению термина "коэффициент годности радиочастотного ресурса", который должен учитывать степень поражения радиочастотного ресурса радиопомехами, территориальные и технологические ограничения со стороны спецпользователей, и т.п.

Планируется также в декабре-январе подготовить законопроекты, предусматривающие введение моратория на индексацию ставок рентной платы за пользование РЧР Украины для мобильной связи на срок 48 месяцев и применение при определении размера рентной платы за пользование РЧР коэффициента пригодности.

Кроме этого, на 2020 год Кабмином запланирована поддержка законопроектов, в которых предусмотрено внедрение принципа "технологической нейтральности", механизмов совместного использования и передачи во временное и постоянное пользование РЧР на коммерческой основе, а также установление ответственности за невыполнение требований законодательства о доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей.

Кабмин также планирует проработать вопрос по уменьшению или отмене сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с услуг мобильной связи.

Кроме того, правительство обязалоМинобороны и Генштаб ВСУ разработать план мероприятий по высвобождению диапазонов радиочастот 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц от специальных пользователей в соответствии со стандартами НАТО, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания - разработать план мероприятий по высвобождению полос в диапазонах 694-790 МГц, 790-862 МГц от телевещателей для внедрения 4G-мобильной связи.

Кабмин также обязал Минцифры в пределах полномочий способствовать обеспечению доступа к инфраструктуре и выделению земельных участков в населенных пунктах с населением более 2 тыс. человек, на расстоянии до 1 км от здания сельсовета или центра населенного пункта для размещения базовых станций операторов телекоммуникаций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166375
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Евросоюз закон Зеленский Киев Путин Россия США
 
 
 
 
 
 вверх