 Instagram ужесточит запрет рекламы сигарет и оружия

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Также Instagram начнет вводить "специальные ограничения" в отношении продвижения других продуктов, таких как алкоголь и пищевые добавки. В этих случаях компания позволит создателям ограничивать круг лиц, которые могут просматривать их контент, в зависимости от возраста.

Ранее Instagram заявил, что с 4 декабря при регистрации будет требовать указания даты рождения пользователей. По словам представителя Instagram, это сделано для ограничения рекламы алкоголя и других продуктов по возрасту, а также для обеспечения безопасности молодых пользователей.