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Все про:запрет (183) реклама (153) Instagram (68)

 Instagram ужесточит запрет рекламы сигарет и оружия

Instagram объявил, что ужесточает соблюдение правил на запрет размещения постов с рекламой вейпов, сигарет и оружия. Фирменные публикации с подобного рода рекламой приложение всегда запрещало.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Также Instagram начнет вводить "специальные ограничения" в отношении продвижения других продуктов, таких как алкоголь и пищевые добавки. В этих случаях компания позволит создателям ограничивать круг лиц, которые могут просматривать их контент, в зависимости от возраста.

Ранее Instagram заявил, что с 4 декабря при регистрации будет требовать указания даты рождения пользователей. По словам представителя Instagram, это сделано для ограничения рекламы алкоголя и других продуктов по возрасту, а также для обеспечения безопасности молодых пользователей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166371
 
 
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