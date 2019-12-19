 Рада продлила мораторий на банкротство "Черноморнефтегаза"

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2432 в первом чтении проголосовали 290 народных депутатов. После этого 294 голосами законопроект был принят в целом.

Как указано в пояснительной записке, закон призван создать условия для восстановления производственной деятельности "Черноморнефтегаза", а также его сохранения как участника международных судов и обеспечения энергетической безопасности Украины.

Законом дополнен раздел "Заключительные и переходные положения" Кодекса Украины о банкротстве положением о том, что дела о банкротстве по ГАК "Черноморнефтегаз" до 31 декабря 2022 года не открываются, а возбужденные производства подлежат прекращению, кроме случаев, когда ликвидация происходит по решению собственника.

Законом также предусмотрено, что до 31 декабря 2022 года продолжается действие нормы закона "Об исполнительном производстве", которой до 31 декабря 2022 года подлежат снятию аресты и запрещено отчуждение имущества ГАК "Черноморнефтегаз" в исполнительных производствах.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, "Черноморнефтегаз" и его должностные лица являются участниками трех международных судов против РФ.

В частности, инициированного Министерством иностранных дел арбитража о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, инициированного НАК "Нафтогаз Украины" иска к России за захваченные в оккупированном Крыму активы на сумму $5,2 млрд (в том числе убытка "Черноморнефтегаза" на $3,3 млрд), а также иска Минюста в ЕСПЧ о признании незаконной оккупации Крыма и компенсации нанесенного оккупацией ущерба.

По состоянию на начало 2014 году ГАО "Черноморнефтегаз" было одним из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса, которое обеспечивало разработку шельфа Черного и Азовского морей и добывалось около 2 млрд. кубометров газа.

Однако после оккупации Крыма и экспроприации имущества компании, по состоянию на ноябрь 2019 года "Черноморнефтегаз" контролирует два актива вне территории Крыма: Стрелковое газовое месторождение в Геническом районе Херсонской области и краново-монтажное судно "Титан-2", которое находится в Мексике (в настоящее время находится в аварийном состоянии и арестовано кредитором).

В то же время по состоянию на ноябрь 2019 года кредиторская задолженность "Черноморнефтегаза" составляет 12,94 млрд грн, в том числе перед НАК "Нафтогаз Украины" 12,09 млрд грн.

По судебным решениям, вступившим в законную силу, кредиторская задолженность компании за товары, работы и услуги от разных субъектов хозяйственной деятельности составила 534 млн грн.