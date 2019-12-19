 Кабмин отказался от проекта нового аэропорта между Днепром и Запорожьем

Об этом свидетельствует постановление правительства №1010 от 4 декабря 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Признать утратившим силу постановление Кабинета министров Украины от 19 июня 2019 года №536 "Об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проектирования и строительства аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области", - говорится в тексте документа.

Как сообщалось, Кабинет министров в апреле перераспределил финансирование по программе "Проектирование и строительство аэропорта "Приднепровье", выделив 200 млн грн на разработку проектной документации Государственному агентству инфраструктурных проектов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян высказывал ожидания, что строительство нового аэропорта займет 3 года, а через 2 года после начала работы нового аэропорта его пассажиропоток составит 1,5-2 млн пассажиров.

Изначально Кабинет министров предусмотрел в законе "О государственном бюджете Украины на 2019 год" 200 млн грн на строительство нового аэропорта "Приднипровье" на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Однако законом "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2019 год" от 31 октября предусмотрено выделение 200 млн грн на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск".

Госпредприятие "Финансирование инфраструктурных объектов" объявило новый тендер на разработку и экспертизу строительства аэропорта "Днепропетровск".

Над проектом аэропорта параллельно будут работать облгосадминистрация и частный инвестор. За госсредства построят взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.

Международный аэропорт "Днепропетровск" функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2,841 тыс. м.