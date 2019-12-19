 АМКУ оштрафовал четыре компании за сговор на тендерах "Укрзализныци" на 61 миллион

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В четырех из них, на закупку окон, шкафов, ящиков и других запчастей к пассажирским вагонам, участвовали две компании – НПП "Рост" и ПАО "Юникон". Собранные Комитетом доказательства доказывают, что эти организации действовали согласованно, что привело к искажению результатов торгов, а затем и к нарушению закона "О защите экономической конкуренции". На нарушителей наложен штраф в 55 млн грн (по 27,5 млн грн на каждую из компаний)", – сообщил Терентьев.

Кроме того, АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по закупке запчастей к тепловозам "Укрзализныци".

"Так же совместно действовали и компании "Торговый дом "БМЗ" и НПП "Промтехцентр", которые принимали участие в закупке запасных частей к тепловозам серии "ЧМЗ". За нарушение конкурентного законодательства на них наложен штраф в 5,8 млн грн (5,2 млн грн – на "Торговый дом "БМЗ" и 590 тыс. грн – на НПП "Промтехцентр")", – добавил глава Антимонопольного комитета.