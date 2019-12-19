 В Николаевской области монетизированные льготы получат 55 тысяч потребителей газа

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Николаевгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что с октября 2019 года изменился порядок предоставления льгот – они были монетизированы. Средства государственной помощи льготники получают либо наличными, либо в безналичной форме, через "Ощадбанк".

"Поэтому, начиная с октября, платеж за потребленный природный газ начисляется в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику", – отмечается в сообщении.

В Николаевской области почти 50 тыс. льготников получают безналичную государственную помощь на счета в АО "Ощадбанк". Эти суммы банк перечисляет в оплату за газ непосредственно газоснабжающей компании. При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением и не удерживает комиссию за эту операцию. Остаток суммы, которую покрыла льгота, потребители должны оплачивать самостоятельно.

Остальные льготники на Николаевщине, которые подали заявления в органы соцзащиты населения до 15 октября, получают государственную помощь в наличной форме. Такие льготники должны самостоятельно и в полном объеме рассчитываться за потребленный природный газ. Для этого они выбирают удобный банк, отделение почты или платежную систему. Комиссию за платеж устанавливает выбранное ими финансовое учреждение или сервис.

"Вот почему с октября 2019 года все потребители "Николаевгаз Сбыта" получают счета за потребленный природный газ, в котором платеж начислен в полном объеме – без учета скидки, которая предоставляется льготнику", – сказано в сообщении.

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В компании уточнили, что суммы льгот, которые предоставляет государство в безналичной форме в текущем месяце (например, в ноябре), будут зачислены на лицевые счета потребителей в следующем месяце (в декабре). Поэтому суммы льгот отражаются в счетах за газ за следующий месяц (за декабрь). То есть потребители увидят в счетах за декабрь сумму льготных средств, которые "Ощадбанк" перечислил в ноябре.

"Льготы, так же как и субсидии, обычно покрывают только часть платежа. Остальную часть оплачивает сам потребитель. Поэтому льготники, которые получают средства наличными, должны самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льготы, которую они получили в наличном виде", – подчеркнула директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

За предоставление льгот и их расчет отвечают органы соцзащиты – Управления социальной защиты населения (УСЗН).

Отследить теперь состояние расчетов за услуги можно на официальном сайте АО "Ощадбанк" в Личном кабинете льготника или в Контакт-центре АО "Ощадбанк" по телефону: 0800210800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по территории Украины).

Напомним, ООО "Николаевгаз Сбыт" - поставщик природного газа со специальными обязанностями на территории Николаева и Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 250 млн. кубометров шаза.

"Николаевгаз Сбыт" обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. домовладений Николаевской области, а также 2 тыс. предприятий, учреждений и организаций.