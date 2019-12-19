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Все про:ВВП (525) экономика (107) Госстат (835)

 Госстат ухудшил оценку роста ВВП в третьем квартале до 4,1%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале 2019 года в годичном измерении вырос на 4,1%, тогда как оперативным данным рост оценивался в 4,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) оценка роста ВВП также ухудшена – с 0,7% до 0,6%.

Номинальный ВВП в третьем квартале, по оценке Госстата, составил 1105,5 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 26 286 грн.

Как сообщалось, по оперативным данным Госстата, реальный ВВП Украины в третьем квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 4,2%, по сравнению с 4,6% во втором квартале.

Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года оценивался в 4,6%. Рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года составил 2,5%.

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По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.

При этом реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.

Согласно уточненным данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 2,5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166354
 
 
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