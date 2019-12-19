 Фонд гарантирования повторно объявит приватизацию "Киевпассервиса"

Об этом сообщил заместитель главы ФГИ Тарас Елейко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Елейко, приватизация будет запущена в новом формате. В частности, фонд внедряет в тестовом режиме сервис "Виртуальная комната данных", где будет размещена вся первичная документация объекта.

"Мы понимаем, что без информации продать такой объект невозможно. Сейчас мы работаем над раскрытием информации. Это будет первый пилотный проект в ФГИ, который запустит стандарты раскрытия информации для всей дальнейшей приватизации", – сказал Елейко.

Он уточнил, что в 2020 году "Виртуальную комнату данных" планируется запустить для всех объектов приватизации в Украине.

По словам Елейко, условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на 5 лет, в Киевской области – минимум на 15 лет. Стартовая цена будет на уровне балансовой стоимости – 195 млн грн.

"Эти условия уже согласованы с Киевсоветом и Киевской областной администрацией. Но если эти автостанции будут переданы местным общинам, то тогда у инвестора не будет обязательства сохранять их профиль деятельности. В таком случае община сама будет принимать решение о целесообразности сохранения профиля деятельности автостанции. Однако мы понимаем, что есть автостанции, профиль которых сохранить невозможно. Поэтому мы немного планируем модифицировать условия. Это уже было проговорено на уровне рабочих групп", – отметил замглавы ФГИ.

При этом он добавил, что инвестором предприятия может быть каждый, в том числе и иностранцы (кроме граждан России).

"Если взять, к примеру, Центральный киевский автовокзал – данный объект максимально интересен с точки зрения автовокзала, потому что он создает действительно большой пассажиропоток. Но с другой стороны, здесь может быть и фастфуд на втором этаже, WiFi для пассажиров. Тут могут быть абсолютно комфортные условия для пассажиров. Мы надеемся, что после приватизации эти автовокзалы оживут и начнут предоставлять намного более качественные услуги для пассажиров, перевозчиков и привлекать сюда дополнительных инвесторов с точки зрения автоперевозок", – считает Елейко.

По словам генерального директора АО "Киевпассервис" Дмитрия Любченко, за 2018 год предприятие генерировало всего 13 тыс. грн прибыли.

"За прошлый год мы получили 13 тыс. грн прибыли, поскольку очень большой объем денег распределяется по предприятию. Кроме того, нужно платить налог за амортизацию – это полмиллиона гривень в месяц", – прокомментировал он.

В свою очередь заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта добавил, что на те два аукциона, которые уже проводились, никто не пришел.

"Никто не был о них информирован. Более того, все приватизационные объекты публиковались в газете. Инвесторы просто не видели, что они есть", – пояснил он.

Аукцион по приватизации "Киевпассервиса" будет проходить на площадке ProZorro.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины в августе 2019 года отменил торги по продаже государственного пакета акций в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис" по сниженной цене в 97,9 млн грн.

Первые торги по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" были назначены на 14 августа, однако аукцион не состоялся. Стартовая цена лота тогда составляла 195,9 млн грн.

АО "Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.

В 2018 году предприятие получило 47 млн грн дохода, из которых за предоставление услуг перевозчикам – 10 млн грн, пассажирам – 20 млн грн, сдачи площадей в аренду – 6 млн грн.