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 Суркисы передали в управление часть акций семейного банка

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение ПАО "Ивэкс Капитал" на получение в управление акций АО "Акцент-Банк" в количестве, превышающем 25% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом сообщается на сайте АМКУ, передает БизнесЦензор.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года владельцами "Акцент-Банка" ("А-Банк") была семья Суркисов: Игорю Суркису принадлежало 35,6% акций, Григорию Суркису – 32,2%, Светлане Суркис – 16,1%, Марине Суркис – 16,1%.

В госреестре юрлиц они указаны как бенефициары "А-Банка", отмечает Finbalance.

В госреестре конечными бенефициарами GАО "Ивэкс Капитал" (Eavex Capital) указаны Яковенко Юрий, Индербицин Роланд (Швейцария), Цуллигер Роджер (Швейцария), Гитц Маркус (Швейцария).

За 10 месяцев 2019 года "А-Банк" декларировал прибыль в размере 270,3 млн грн. Объем активов на 1 ноября – 5,8 млрд грн. Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на указанную дату – 15,82%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166349
 
 
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