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Все про:Россия (4303) санкции (1319) Евросоюз (2014)

 Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций в отношении России на очередные шесть месяцев.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Совета, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Это юридическое оформление политического решения глав государств и правительств Евросоюза, принятого 12 декабря на саммите ЕС на основе сообщений европейских лидеров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о выполнении минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи Украины, Германии, Франции и РФ в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года.

Продление вступит в силу после публикации постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.

В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года, и они действуют до 31 января 2020 года.

Экономические санкции включают:

  • ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;
  • экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;
  • введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;
  • ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая в то время была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС: индивидуальные меры против физических и юридических лиц и меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166338
 
 
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