 Сервис по доставке еды UberEats заработал в Одессе

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Теперь жители Одессы смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com, заказав свежеприготовленные блюда из любимых ресторанов города. Хотя поначалу в среднем доставка может занять несколько больше времени, цель – достичь показателя около 35 минут по мере развития сервиса", – говорится в сообщении.

В компании заявили, что партнерами Uber уже стали многие одесские рестораны, среди которых – "Минималист", Mario's, "Чемоданчик", Kraft Burger, AFRIKA.

Вначале услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре города и частично в прилегающих к центру районах города, таких как Малиновский и Приморский.

Как сообщалось, в феврале 2019 года компания Uber начала тестирование сервиса по доставке еды UberEats из ресторанов в Киеве.

В октябре 2019 сервис по доставке еды заработал во Львове.

В конце 2018 года Uber назначила руководителем сервиса UberEats в Украине экс-СЕО консалтинговой компании Civitta, а с конца января 2019 года начала активный набор водителей и курьеров для работы с сервисом UberEats.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Предоставляет услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.