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 "Укравтодор" ограничит движение на трассе Киев-Одесса с 20 по 30 декабря

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" решило ограничить движение на трассе Киев-Одесса из-за установки датчиков взвешивания в движении с 20 по 30 декабря 2019 года.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

"Информируем участников дорожного движения о введении с 20 декабря до 30 декабря временных ограничений в движении на автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса на участке от км 35+500-км 37+500 (WIM 5), связанных с выполнением комплекса дорожных работ по подготовке дорожного покрытия для установки датчиков Системы взвешивания в движении", - сказано в сообщении.

Места выполнения работ будут оборудованы временными средствами организации дорожного движения

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166324
 
 
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