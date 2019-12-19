 Тендер на проект новой взлетной полосы в аэропорту Днепра закончился безрезультатно

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Заказчиком работ по проектированию и строительству аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" было определено ГП "Фининпро".

14 ноября заказчиком объявлена закупка на разработку проектной документации и ее экспертизу с ожидаемой стоимостью 26,51 млн грн (С НДС) (стадия "Проект").

"В ходе аукциона было получено 4 тендерные предложения, подготовленные участниками некачественно и не в полном объеме, что не позволило законно определить победителя соответствующих торгов", – сказано в сообщении.

Кроме того, согласно предварительным выводам мониторинга Госаудитслужбы, представленные участниками предложения и документация не соответствуют квалификационным критериям, определенным условиями закупки.

"С целью недопущения нарушений требований законодательства, 17 декабря принято решение об отмене закупки и 18 декабря начата процедура новой закупки, которую планируется завершить в кратчайшие установленные законодательством сроки", – сообщают в Мининфраструктуры.

В министерстве напомнили, что законом "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2019 год" от 31 октября предусмотрено выделение 200 млн грн на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск".

Читайте также: Тендер на проект реконструкции аэропорта Коломойского в Днепре отменен

Как сообщалось, в госбюджете на 2020 год предусмотрены расходы на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" на сумму 1 млрд грн.

Напомним, Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа", которое управляет аэропортом Днепра, ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Сейчас продолжаются судебные процессы, в которых Фонд госимущества требует расторгнуть договор купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" фирме "Галтера" от 28 августа 2009 года.

По оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2 841 м.