 Хмельницкий передал "Жуляны" и UDP в управление владельцу обанкротившегося банка "Хрещатик"

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компании UFuture Василия Хмельницкого и фонда Quarter Partners Андрея Иванова, передает БизнесЦензор.

Инвестициями в проектах девелоперской компании UDP и столичного аэропорта "Киев" будет управлять частный фонд Quarter Partners. UFuture остается мажоритарным акционером этих компаний.

Согласно пресс-релизу, контроль за соблюдением интересов во всех совместных бизнесах и социальных проектах со стороны Василия Хмельницкого будет осуществлять холдинговая компания UFuture, со стороны Андрея Иванова – инвестиционный фонд Quarter Partners.

При этом принадлежащие Хмельницкому девелоперская компания UDP и столичный аэропорт "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") перейдет под управление Quarter Partners Иванова.

"Василий Хмельницкий остается мажоритарным акционером этих компаний с правом вето, но не будет осуществлять операционный контроль над ними", – сказано в сообщении.

Как сообщается, после перехода контроля структура управления аэропортом "Киев" и программа его развития не претерпит изменений.

В свою очередь девелоперская UDP намерена активизировать профильную деятельность и в ближайшее время объявит о нескольких новых проектах. Президентом UDP назначен Сергей Богославский. Бывший генеральный директор компании Виталий Мельник продолжит курировать развитие инновационных парков в Украине на должности вице-президента UDP.

"Мы находимся на завершающем этапе нового структурирования и управления нашими инвестициями. Сегодня я концентрирую усилия на глобальных инновационных и импакт-проектах, которые меняют страну. Это UNIT.City в Киеве и Харькове, "Биофарма", индустриальный парк "Белая Церковь", Киевский международный экономический форум и другие", – сообщил Хмельницкий.

При этом в пресс-релизе указано, что UFuture Василия Хмельницкого является мажоритарным акционером девелоперской компании UDP (специализируется на крупных инфраструктурных проектах), международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского, национального оператора наружной рекламы "РТМ-Украина", группы IT-компаний и экосистемных технологических решений ITernal. UFuture является стратегическим инвестором в компании Biopharma (фармацевтика) и UDP Renewables (возобновляемая энергетика).

В портфеле инвестиций Quarter Partners Андрея Иванова также указан Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского, девелоперская компания UDP и бизнес в возобновляемой энергетике UDP Renewables, фармацевтическая компания "Биофарма", оператор наружной рекламы "РТМ-Украина".

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Как сообщалось, Хмельницкий и Иванов были совладельцами холдинга Kyiv Investment Group (КИГ), они также были совладельцами ликвидируемого банка "Хрещатик". В начале 2015 года Хмельницкий вышел из состава акционеров банка, продав свой пакет акций Иванову.

В апреле 2016 года НБУ отнес банк "Хрещатик" к неплатежеспособным из-за недостаточности ликвидности и капитала, а Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в нем временную администрацию.

По данным НБУ на начало 2016 года, собственниками банка "Хрещатик" были предприниматели Андрей Иванов (37,44% акций), гражданин Австрии Николай Солдатенко (24,24%), и Киевская городская государственная администрация (25%).

По данным Фонда гарантирования, из ПАО "КБ "Хрещатик" за несколько месяцев до признания его неплатежеспособным было выведено около 6,9 млрд грн. При этом 84% кредитного портфеля юридических лиц банка "Хрещатик" были инсайдерскими, 85% ценных бумаг – "мусорными".