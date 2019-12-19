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 Вложения иностранцев в украинские облигации превысили рекордные 113 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 19 ноября увеличился на 3,04 млрд грн (на 2,8%) – до нового рекордного уровня в 113,16 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 2,94 млрд грн (на 0,9%) – до 325,99 млрд грн, в собственности Нацбанка – остался без изменений, юрлиц – сократился на 0,29 млрд грн (на 1,1%) – до 25,56 млрд грн, физлиц также сократился – на 0,03млрд грн (на 0,3%), до 9,41 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ на отчетную дату увеличился на 5,66 млрд грн (на 0,7%) – до 811,18 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 17 декабря, привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 11,41 млрд грн (в эквиваленте), по сравнению с 4,38 млрд грн неделей ранее.

В том числе гривневые 3-месячные ОВГЗ были размещены на 530 млн грн, 1-летние ОВГЗ – 539 млн грн, 2-летние ОВГЗ – 1,04 млрд грн, 4-летние ОВГЗ – 4,12 млрд грн, 6-месячные ОВГЗ номинированные в евро – 198,8 млн евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166302
 
 
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