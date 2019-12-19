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 Путин обещает сохранить транзит газа через Украину

Президента РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет сохранить транзит газа через Украину, несмотря на стройку "Северного потока-2".

Об этом Путин заявил на пресс-конференции, сообщает БизнесЦензор.

"Как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток один", "Северный поток два", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину", - сказал Путин.

"Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на который можно заключить контракт. При этом, хочу обратить ваше внимание, что мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт с тем, чтобы потом как-то прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим, это удобный маршрут", - добавил Путин.

Путин также заявил, что РФ готова поставлять со скидкой газ для внутреннего потребления Украины.

"Я думаю, что мы договоримся. Кстати говоря, мы на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями", - сказал он. 

Как сообщал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, вероятность подписания контракта на транзит природного газа с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года является крайне низкой.

Ране Коболев заявил, что вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до конца текущего года, по-прежнему остается высокой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте событий может возобновиться в апреле-мае следующего года.

Глава правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Напомним, трехсторонние газовые переговоры представителей ЕС, Украины и России пройдут 19 декабря в Берлине.

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В понедельник "Нафтогаз" заявил, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с российским "Газпромом" на данный момент не достигнуто.

По итогам переговоров в Вене 13 декабря исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что они не привели к конкретным результатам, но будут продолжены.

Ранее президент Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопросу продолжения транзита газа через Украину было уделено большое внимание на двусторонней встрече президента Украины с Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что по итогам встречи вопрос о выплате "Газпромом" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража компенсации в $3 млрд (с учетом накопившихся с момента вынесения решения процентов) удалось "в принципе" снять.

Зеленский также высказал надежду, что Киев и Москва смогут договориться о новом долгосрочном контракте на транзит газа до конца года.

В то же время Кремль отрицает наличие договоренностей по газу после встречи Зеленского с Путиным.

Напомним, на минувшей неделе руководители НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины" провели газовые переговоры в Вене. Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, они касались путей выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому долг "Газпрома" составляет около $3 млрд.

Витренко отказался комментировать позицию "Газпрома", однако намекнул, что речь идет об отказе от всех претензий украинской стороны в арбитражах в обмен на скидку на газ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166277
 
 
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