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 Более 5 тысяч потребителей газа на Буковине используют чат-бот Viber

Более 5 тысяч потребителей газа компании "Черновцыгаз Сбыт" в Черновицкой области используют чат-бот Viber.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"Чат бот Viber, один из семи сервисов, через который удобно и быстро можно передать показания счетчика и платить за газ, открыл для пользователей новую функцию. Она будет доступна всем клиентам "Черновцыгаз Сбыта", которые пользуются чат-ботом 7140ua - пока таких уже 5,1 тыс", - сообщает компания.

Чат бот 7104ua в мессенджере Viber работает уже 9 месяцев. С ноября расширен его функционал - потребитель может не только подать показания счетчика и оплатить за газ, но и загрузить счет.

"Такое нововведение позволяет буковинцам, через свой смартфон, контролировать состояние расчетов за потребленный газ и увеличить количество вариантов оплаты за газ. Следовательно, это улучшает условия расчетов, позволяет избегать задолженности за газ, избегая начисления пени", - сообщает компания.

Ведь в соответствии с изменениями в Законе "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель обязан платить начисленную пеню в случае несвоевременных расчетов за услуги. Размер пени составляет до 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

"Значительная часть наших клиентов пользуются мобильными приложениями и более 5 тыс. используют чат-бот 7104ua Viber. Такой формат общения через смартфон позволяет потребителям повысить оперативность и мобильность при оплате за коммунальные услуги", - рассказывает директор "Черновцыгаз Сбыта" Екатерина Параска.

Присоединиться к чат-боту может каждый желающий. Для этого достаточно сканировать смартфоном QR-код, указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа за газ (или номер счетчика газа).

С помощью этого сервиса потребитель может передать показания счетчика, мгновенно получить информацию о состоянии расчетов, загрузить счет, просмотреть историю оплат и показаний, а также произвести оплату за потребленное голубое топливо.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166270
 
 
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