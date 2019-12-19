 Дивидендные выплаты компаний из S&P 500 впервые превысили $500 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Для сравнения, в 2009 году данная сумма составляла всего $199,7 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

При этом рынок акций США сейчас также находится на рекордных высотах. Значение S&P 500 с начала текущего года повысилось более чем на 27%, таким образом, индикатор растет 11-й год подряд.

Тем не менее, ряд крупных компаний в этом году выбились из общей тенденции повышения дивидендов, в их число входит авиаконцерн Boeing в связи с ситуацией вокруг самолетов 737 MAX. Наиболее значительное сокращение размера дивидендных выплат провела General Electric - до 4 центов по сравнению с 37 центами в 2018 году.

В 2020 году ожидается замедление темпов роста дивидендов до 6,8%, что станет самым незначительным подъемом с 2016 года. В результате общий их объем может достигнуть $535,7 млрд.