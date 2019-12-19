 "Приватбанк" начал новое судебное разбирательство в Израиле против экс-владельцев

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает БизнесЦензор.

"Вчера банком было инициировано новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов США", - сообщает "Приватбанк".

Также "Приватбанк" увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление.

"Банк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более 3 млрд долл США (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются активные судебные процессы, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Напомним, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции, судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.