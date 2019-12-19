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 Минфин ограничил финансирование ряда программ из-за нехватки средств (обновлено)

Премьер-министр Алексей Гончарук с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей.

Об этом говорится также в поручении премьера по итогам проведенного им 17 декабря совещания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Главным распорядителям средств государственного бюджета: Подать Минфину и Казначейству информацию об объемах бюджетных ассигнований по бюджетным программам, которые не будут освоены до конца бюджетного периода", – сказано в документе.

В свою очередь, Минфин на своем сайте сообщил, что Казначейство своевременно и в полном объеме финансирует защищенные статьи расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи), а также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования, отмечает ведомство.

"Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривни, более медленного роста импорта и падения производства табачных изделий", – говорится в сообщении Минфина.

Как пояснила глава Минфина Оксана Маркарова, в этом году за 11 месяцев госбюджет недовыполнен по доходам в результате объективных причин: неуплата государственными компаниями 10 млрд грн дивидендов и части чистой прибыли, введения предыдущей Радой после принятия бюджета льготы на оборудование для альтернативной энергетики, что обошлось бюджету в 9,6 млрд грн, изменения макроэкономической ситуации в результате падения цен на газ и укрепления курса.

"До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в Госказначейство и на них открыты ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделали. Но, как известно ежегодно именно вторая половина декабря – это время попыток множества "перебросок" с программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальные "освоения средств", – отметила министр финансов на своей странице в Facebook.

При этом Маркарова подчеркнула, что все защищенные расходы финансируются в обычном режиме, также будут обязательно профинансированы все важные перераспределения средств, в частности, на достройку "Охматдета", на зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону.

"Все незащищенные расходы 11 месяцев также были полностью открыты к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, потому что не подано ни одного документа или даже не проведено тендеров… Пересматриваем с распорядителями исключительно экзотические запросы. По результатам года сделаем рейтинг самых ярких из них", – добавила глава Минфина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166248
 
 
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шариковых допустили к управлению государством Минфин ограничил финансирование ряда программ из-за недовыполнения госбюджета - Цензор.НЕТ 9940
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а где ж бабло от ОВГЗ , уже прожрали??
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